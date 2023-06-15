Jandarma tarafından Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde narkotik köpek destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Burhaniye ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin üzeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 192 gram Bonzai, 107 adet Galara ve 13 bin 435 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Aramalarda jandarma narkotik köpekleri de görev aldı. Olaylara karışan 3 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlemlere başlanıldı.