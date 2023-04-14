Osmaniye’de Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı, depremzede çocuklara moral oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından depremden etkilenen illerde kurulan çadır ve konteyner kentlerde depremzede çocuklara yönelik eğitim ve moral desteği vermek için görevlendirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı Osmaniye’ye geldi. Masal Park yanında konuşlanan tırda, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından temel trafik kurallarına ilişkin çocuklara teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından pratik eğitim için kurulan trafik eğitim parkurunda, jandarma trafik ekipleri eşliğinde eğitim araçları ile uygulamalı sürüş gerçekleştirildi.

Vali Erdinç Yılmaz, çocukların küçük yaşta trafik eğitimi almalarının çok önemli olduğuna değinerek, yapılan çalışmalarda emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Sağlıklı ve mutlu bir gelecek dileyen Vali Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı, Osmaniye merkezde 2 gün, Düziçi ilçesinde 1 gün olmak üzere 3 gün boyunca kentte kalacak ve çocuklara eğitim verilecek.