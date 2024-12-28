Aydın’ın Didim ilçesinde öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri, hayvan temalı kuş yuvalarını öğrencilerle birlikte ağaçlara astı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Didim ilçesi Balat İlköğretim Okulu öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak ve miniklere farkındalık oluşturmak amacıyla “Hayvan figürlü bilek balonları" hediye edilerek el boyamaları yapıldı. Ayrıca kanatlı dostlara barınak ve sığınak olması için hazırlanan hayvan temalı kuş yuvası hazırlayan minikler, jandarma ekipleriyle birlikte yuvaları ağaçlara astı. Çevre, doğa ve hayvan sevgisinin aşılanması ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlaması hedefiyle çalışmaların süreceği öğrenildi.