Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ilkokul öğrencilerine jandarma tarafından doğa sevgisi anlatıldı.

Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu’nda eğitim gören 64 öğrenci ve değerli öğretmenleri tarafından Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ziyaret edildi. Ziyarete gelen öğrencilere Doğa Sevgisi, Orman, Çevre, Yaban Hayatının Korunması ve Genel Trafik Kuralları hakkında uygulamalı eğitim faaliyeti icra edilerek faaliyet sonunda broşür, boyama, okuma kitapları hediye edildi.