Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Ağaçeli köyünün en yaşlısı olan Ağa Kızıl’ı ziyaret edip, babalar gününü kutladı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelleri, 18 Haziran Babalar Günü dolayısıyla merkez Ağaçeli köyünde ikamet eden köyün en yaşlısı olan Ağa Kızıl ile köyün diğer büyüklerine ziyarette bulunularak babalar günü kutlandı. Ziyaret esnasında yaşlıların hayır dualarını alındı, talepleri dinlendi.

Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, bu özel günde hatırlanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.