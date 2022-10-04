Bilecik’te 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlenirken, jandarma köpeği ’Yazgan’a çocuklardan büyük ilgi gördü.

Bilecik’te 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlenirken, jandarma köpeği ’Yazgan’a çocuklardan büyük ilgi gördü.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu etkinlikte ilkokulları gezerek çocuklar ile oyun oynayıp çeşitli hediyeler verildi. Konu hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğin teminatı, yarının büyükleri olacak çocukları bilinçlendirmek, onlara hayvan sevgisi ve doğaya saygıyı aşılamak amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Küre Dursun Fakıh İlkokulu ve İçköy İlkokulu ziyaret ettiler. Çocuklar ile eğitici ve öğretici oyunlar oynayan Jandarma Komutanlığı, çocuklara çeşitli hediyeler ve Jandarma Dergisi dağıttı. Ayrıca Jandarma köpeği ’Yazgan’, çocuklar tarafından büyük bir ilgi gördü. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız, doğanın dengesinin korunmasında ve besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunan canlılardır. Dilsiz dostlarımız olan hayvanların yaşam haklarını kendi yaşam hakkımızla bir tutmalı, çocuklarımız ve gençlerimize aşılayacağımız hayvan sevgisiyle onların kişisel ve duygusal gelişimine de çok büyük katkılar sunacağımızı unutmamalıyız. Hayvanları ve tabi ki doğayı koruma bilinciyle ve farkındalığıyla yaşadığımız çevreyi daha güzel hale getirebiliriz. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyulması konusunda her türlü çabayı ve çalışmayı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü kutlarız” ifadelerine yer verildi.