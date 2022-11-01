Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma koordinasyon timi kuruldu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma koordinasyon timi kuruldu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma koordinasyon timi kuruldu. Asayiş olaylarının önlenmesi ve halkla ilişkiler konularında vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmayı amaçlayan tim ilk olarak oto galericiler sitesini ziyaret etti.

Buradaki esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen ekipler, olayların önlenmesi için koordinasyonun önemi işaret etti.