Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrolüne takılan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrolüne takılan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi’nde M.S. (29) isimli şüpheli şahsın yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, sevk edildiği sağlık kurumunda yapılan testinde ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.