Kars il Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar baharın gelmesiyle Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesindeki operasyonlarına hız verdi.

Çok sayıda komando personeli, bölgede bölücü terör örgütünce kullanılabileceği değerlendirilen mağara, sığınak ve geçiş güzergâhlarına operasyon düzenlemeye devam ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Jandarmanın terörle mücadelesi azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam edecektir. Jandarma halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için mevzuatın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam edecektir” denildi.