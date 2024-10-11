Aydın’da Jandarma ekipleri 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde düzenlediği etkinlikle öğrenciler ile bir araya geldi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca Kuyucak ilçesi Çobanisa İlkokulunda ”Her kız çocuğu başarılarıyla kendi hikayesini yazma gücüne sahiptir” afişi hazırlayarak okul panosuna astı. Jandarmanın daima kızların yanında ve destekçisi olduğu belirtilen etkinlikte kız öğrencilerin 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü kutlanarak çeşitli hediyeler takdim edildi.