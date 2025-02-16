Aydın’da jandarma ekiplerince Koçarlı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazileri ve ailelerine ’vefa’ ziyareti gerçekleştirildi.

İl genelinde yaşayan şehit ailesi ve gazileri unutmayan Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ’vefa’ ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerin son adresi Koçarlı ilçesi oldu. Koçarlı’da yaşayan Kıbrıs gazileri ve ailelerini unutmayan jandarma ekipleri, Kıbrıs Gazisi Cihat Uyar, Mevlüt Uysal ve aileleri ile vefat eden Kıbrıs Gazisi Fevzi Sabancı’nın ailesini ziyaret etti. Duygu dolu anların da yaşandığı ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren gaziler ve aileleri, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada "Kahraman gazilerimiz ve ailelerine yönelik ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam etmekteyiz" ifadeleri yer aldı.