Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ereğli ilçesinde bir ve eklentilerinde yaptıkları aramada 22 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ereğli ilçesinde bir ve eklentilerinde yaptıkları aramada 22 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Kdz. Ereğli ilçesi mülki sınırları içerisinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 22 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2 şüpheli şahıs, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.