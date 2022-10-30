Odunpazarı’nın Aşağıçağlan Mahallesi’nde bulunan İ.G. isimli vatandaş, 28 Ekim günü kendisine ait 45 küçükbaş hayvanın kaybolduğuna dair jandarmadan yardım talebinde bulundu. Talep üzerine jandarma ekipleri dron desteğiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmalar sonucunda kaybolan hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Onkolojide tedavi gören çocuklar için düzenlenen 29 Ekim etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı

Onkolojide tedavi gören çocuklar için düzenlenen 29 Ekim etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı

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