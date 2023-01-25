Ekipler, bulunan 45 adet küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Develi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Epçe Mahallesinde hayvancılık yapan M.Ö.’nün 45 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğu bilgisine üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan aynı gün içerisinde bulundu.

Kayseri’nin Develi ilçesinde kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan, aynı gün içerisinde jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

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