Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen 60 hırsızlık olayından 12 olay suçüstü halinde, 48 olayda yapılan çalışma ile aydınlatıldı. Olaylarda yakalanan 61 şüpheli şahıstan 6’sı tutuklandı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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