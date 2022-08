Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Eğerci Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası törenle açıldı.

Açılışa Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik 86.Bot Komutanı Üsteğmen Hayrettin Semercioğlu, İl Genel Meclisi Başkan Necdet Karaveli, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktar ve davetliler katıldı.

Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından karakol tarihçesinin okunması ile başladı.

Yalınkılıç; ‘Görev yapma bilinciyle hareket ediyoruz’

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, "Suç ve suçlarla etkin olarak mücadele edebilmek için kolluk kuvvetlerinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik temeline dayanan bir strateji çerçevesinde dinamik ve esnek olması zorunlu hale gelmiştir. Jandarma bu beklentileri karşılamak ve güvenlik hizmetlerini daha etkin süratli verimli ve koordineli bir şekilde icra edebilmek maksadıyla Bilgi çağı adı verilen günümüzün gereklerine ve ruhuna uygun görev yapma bilinciyle haraket ediyoruz. Özellikle suçun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ülkemizin güvenlik ve huzuru, huzurlu bir ülke olarak tanınmasına ve başta Sanayi ve turizm olmak üzere bütün sektörlerin gelişmesine olumlu katkı sağlayacağını farkındayız. Karakolun yapımında Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

‘Jandarma ve polis aklımıza gelecek her alanda her birimde varlar’

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da, "Güzel bir etkinlik için güzel bir açılış için sizlerle beraberiz. Jandarma Karakolumuzun bölgemize Eğerci halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Devlet kendi başına bir kavram değil devletin bir içeriği olacak, göstergesi olacak. Devlet işte göstergesini ilk güvenlik birimlerinden almıştır Toplum sözleşmesi der ki vatandaşlar insanlar güvenliklerine sağlamak üzere özgürlüklerinin bir kısmını devlet kurumu devleti kurarak ona devretmiş ve bunun karşılığında da hem biraz özgürlüklerin bir kısmını bırakmış biraz da vergisini vererek devleti kurmuştur. Jandarma ve polis aklımıza gelecek her alanda her birimde varlar. Çünkü vatandaş bu birimleri devlet olarak görür. Bu birimlerin çalışmasından da devletin hizmeti olarak algılar ve bu doğrultuda da devletimiz bu birimlere her türlü görevi vermiştir. Bu teşkilatlarda çalışan arkadaşlarımızla bu bilinçle hareket etmektedir. Benim görevim değil’ demezler. Ne olursa olsun bugüne kadar ben görev yaptığım dönemde jandarmaya polise bir görev verdiğimizde ’Bu bizim görevimiz değil demezler.’ Yani bir şekilde o işin bir kenarından tutmaya çalışırlar Çünkü onlar da devlet olmanın bilincini yaşıyorlar" şeklinde konuştu.

Programın son bölümünde kurban kesimi yapılarak dualar okundu. Ardından Eğerci Jandarma Karakol Komutanlığı’nın açılış kurdelesi kesildi. Vali Mustafa tutulmaz ve protokol üyeleri kadına el kalkmaz pankartı açarak hep birlikte toplu fotoğraf çektirdi.