Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki Yaylabağ Jandarma Karakol Komutanlığı bahçesine ağaç dikimi yapıldı. Bahçeye farklı türlerden oluşan 60 ağaç dikildi. Ağaç dikim faaliyetine Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us katıldı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde jandarma tarafından karakol bahçesine ağaç dikimi yapıldı.

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