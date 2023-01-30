Aksaray’da bir bağ evinden 4 demir kapı ve 1 mutfak tüpü çalan hırsızlık şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin kamyonetin de başka adreslerden çalınan çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, şüpheli mahkemece tutuklandı.

Aksaray’da bir bağ evinden 4 demir kapı ve 1 mutfak tüpü çalan hırsızlık şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin kamyonetin de başka adreslerden çalınan çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay, merkeze bağlı Ağzıkarahan köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait bağ evini kontrol etmeye giden H.U. bağ evindeki 4 demir kapının söküldüğünü ve bağ evinin içinde bulunan 1 mutfak tüpünün olmadığını fark etti. Kapı ve tüpünün çalındığını anlayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bağ evi çevresinde inceleme yaptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı çalışmaların ardından olayı gerçekleştiren şahsın R.C. olduğu tespit edildi. Şahsın bir kamyonetle Aksaray-Nevşehir karayolunda olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, harekete geçerek kamyoneti Aksaray-Nevşehir karayolunda seyir halinde iken durdurdu. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli R.C., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, 5 adet demir kapı, 1 adet mutfak tüpü, 1 adet dalgıç pompa, 1 adet varil, 1 adet elektrik panosu ve panoya bağlı yaklaşık 10 metre elektrik kablosu, 1 adet yaklaşık 3 metre uzunluğunda demir merdiven, 1 adet yaklaşık 10 metre uzunluğunda çelik halat, 2 adet matkap, yaklaşık 30 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve çeşitli hurda demir parçaları ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamada şahsın önceden 4 ayrı hırsızlık suçuna daha karıştığı tespit edildi. Şahıs İl Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.