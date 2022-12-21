İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 hırsızlık şüphelisi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 hırsızlık şüphelisi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Olay 15 Aralık tarihinde ilçeye bağlı Özbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden inşaat malzemesi, bilgisayar ve elektronik cihazları çalınan M.K., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olay yerinde ve çevresinde parmak izi ve kamera kaydı incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonucu, olayın H.T. ve E.L. adlı 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Adreslerinde malzemelerle yakalandılar

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aynı gün 2 şüphelinin adreslerine operasyon gerçekleştiren jandarma, H.T. ve E.L.’yi çaldıkları malzemeler ile birlikte yakaladı. Ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibi M.K.’ye teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.