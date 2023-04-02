Aydın’ın Karacasu ilçesinde jandarma personelleri, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla stadyumda, futbolcularla birlikte ’Kadına El Kalkamaz’ pankartı açtı, Efeler ve Köşk ilçelerinde ise 256 vatandaşı bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karacasu’da kadına karşı şiddete dikkat çekti. Ataeymirspor ile Çobanisaspor maçı öncesinde futbolcularla birlikte sahaya çıkan jandarma ekipleri, “Kadına El Kalkamaz” yazılı pankart açtı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla futbolcular ile birlikte pankart açan ekipler, maç öncesinde hakem ve takım kaptanlarına çiçek takdim ederek başarılar diledi.

Ayrıca Efeler ilçesi Mesutlu, Armutlu ve Gölhisar mahallelerinde, Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi’nde ve Aydın-Denizli Karayolu yol kontrol faaliyetinde gerçekleştirdiği etkinli ile toplam 265 vatandaşı bilgilendirdi. Yapılan etkinlikte vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması anlatıldı, erkeklere ise ‘Kadına El Kalkamaz’ mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Faaliyette kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı.