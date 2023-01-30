Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan, "Kadına El Kalkamaz" projesi çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da KADES tanıtımı aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığınca, Aksaray Atatürk Kültür Merkezinde KADES tanıtım standı kurularak, kültür merkezine gelen vatandaşlara, İçişleri Bakanlığının Kadına El Kalkamaz mottosu ile tanıtım yapılıyor. KADES uygulaması hakkında vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapılıp farkındalık oluşturuluyor. İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyette, özellikle kadın vatandaşlara KADES uygulamasının cep telefonuna indirilmesi, uygulamanın cep telefonuna indirildikten sonra nasıl kullanılacağı ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca kadınlara tanıtım broşürleri ve bilgilendirme formları dağıtılıyor. Erkeklere ise İçişleri Bakanlığının Kadına El Kalkamaz mottosu çerçevesinde kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesine yönelik temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verilerek, broşür dağıtılıyor.