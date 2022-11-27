Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kestel ilçesindeki tarlaya izinsiz hobi bahçesi yapmak isteyen vatandaşa tutanak tutarak Kestel İlçe Tarım Müdürlüğüne iletti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kestel ilçesindeki tarlaya izinsiz hobi bahçesi yapmak isteyen vatandaşa tutanak tutarak Kestel İlçe Tarım Müdürlüğüne iletti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kestel İlçesi Burhaniye Mahallesinde çevre suçlarının önlenmesi maksadıyla harekete devriye atarken kaçak çalışan iş makinesine denk geldi. Söğütlüdere mevkiinde iş makinesi ve hafriyat kamyonunun B. Y.’nin tarla vasfındaki arazisine hobi bahçesi yapmak üzere çalışma yaptığını tespit etti. Çalışma ile ilgili herhangi bir kurumdan izin alınmadığı gerekçesiyle tutanak tutan jandarma ekipleri, Kestel İlçe Tarım Müdürlüğüne iletti.