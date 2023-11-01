Eskişehir’de kaçak kazı yapan 6 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanırken, tarama cihazı, detektör, kazma ve kürek gibi çeşitli araç gereç ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (KOM) bağlı ekipler, Seyitgazi ilçesi mülki sınırları içerisinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacakları öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 6 şahıs, kazı esnasında suçüstü yakalandı. Öte yandan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan şahıslara ait 1 adet tarama cihazı, 1 adet detektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet bel küreği, 1 adet el feneri ve 1 adet metreyi ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheliler hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna’ muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.