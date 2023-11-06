Eskişehir’de el yapımı patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay Eskişehir’e bağlı Alpu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Alpu ilçesi mülki sınırları içerisinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacakları bilgisine ulaştı. KOM Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım tarihinde yaptığı çalışma ile 3 şahsı el yapımı patlayıcı madde kullanarak, kaçak kazı yaparlarken suçüstü yakaladı. Yakalanan şahısların üzerinde ve çevrede yapılan aramalarda 2 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet Karot el sondaj makinası ile 8 adet aparatı ve 1 adet 12 volt akü ve çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, şüpheliler hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna’ muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.