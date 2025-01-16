Erzurum’un Çat ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 8 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Çat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çat ilçesi Karaşeyh Mahallesi’nde yapılan operasyonda iş makinesi ile izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ile 33 adet fişeğe el konuldu.

Olay şüphelisi 8 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.