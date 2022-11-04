Öte yandan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri tarafından kaçak avcılara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kaçak avlanan 3 kişiye toplam 17 bin 592 lira idari para cezası kesildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri tarafından, Sarıkamış ilçesi mülki sınırları içerisinde usulsüz avlandıkları tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakalarken, usulsüz avlanılmış 10 keklik ise muhafaza altına alındı.

Kars’ta jandarma kaçak avlanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak avcılara 17 bin 592 lira ceza kesildi.

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