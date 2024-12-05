Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Yağızoymak Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı birlikler ile Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara yönelik denetimleri sıklaştırarak kaçak avcılık yapan şahıslara geçit vermiyor.

Güçlükonak ilçesi Yağızoymak bölgesinde kaçak avcılık yapan 4 şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Avlanılması yasak bölgede avlandıkları tespit edilen şahıslar üzerinden nesli koruma altında olan ve avlanması yasaklanan 10 kınalı keklik ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne durumun bildirilmesi üzerine, DKMP ekipleri tarafından 4 şüpheli şahsa 41 bin 164 TL idari para cezası kesildi.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kaçak avcılık yapan şahıslara tepki göstererek, avcılığın, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na istinaden belli kurallar dahilinde yapılması gerektiğini, avcıların avcılık belgesi ve avlanma izin kartı alarak, merkez av komisyonunca belirlenen avlaklarda, av hayvanlarını belirlenen limitler dahilinde avlanabilirler. Resmi avcılardan da av günlerinde, avlaklarda kaçak avcılar ile karşılaşıldığında Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne ve jandarma birimlerine bildirmelerini istiyoruz. Bölgede kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla jandarma birimleri ile ortaklaşa koruma ve kontrol çalışmalarının sürekli devam edecek şeklinde konuştu.