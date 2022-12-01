Çorum’un Alaca ilçesinde kablo hırsızlığına karışan 2 zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çorum’un Alaca ilçesinde kablo hırsızlığına karışan 2 zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Örükaya köyünün yakınlarında bulunan bir taş ocağına ait yaklaşık 192 metre uzunluğundaki bakır kablolar çalındı. Daha önce de iki defa bakır kabloları çalınan iş yeri sahibinin ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için JASAT, İstihbarat Şube ve Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Hırsızlık esnasında iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışan jandarma ekiplerinin, il dışından gelerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen iki zanlının yakalanması için başlatılan çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.