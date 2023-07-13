Siirt’e gelen Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile birlikte Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Tümgeneral Kavukcu, Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra makama geçen Tümgeneral Kavukcu, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Tümgeneral Kavukcu’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına Tümgeneral Kavukcu’ya Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti.

Tümgeneral Kavukcu, ziyaretin ardından Valilikten ayrıldı.