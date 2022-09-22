Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devam eden incir sezonu dolayısıyla tarım arazilerinde devriye görevini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devam eden incir sezonu dolayısıyla tarım arazilerinde devriye görevini sürdürüyor.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aydın Jandarma Komutanlığınca bölgemizde meydana gelebilecek tarımsal ürün hırsızlığına karşın Sultanhisar ilçesinde bulunan tarım arazilerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timleri tarafından önleyici kolluk devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında bölgede gezen şüpheli 13 araç ve 52 şahsın gerekli kontrolleri yapılmıştır” denildi.