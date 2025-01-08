Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı personel temin süreci hakkında tanıtım faaliyeti icra edildi.

Prof. Dr. Erdoğan BÜYÜKKASAP Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın, protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, “Amacımız 186 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Jandarma Teşkilatını sizlere tanıtmak ve hayatta insanın ömrünü şekillendiren iki önemli dönüm noktası olan eş ve meslek seçiminde doğru kararlar almanızda sizlere yardımcı olmaktır. Bizler sizlere teşkilatımızı tanıtarak bu önemli kararlardan birinde yol gösterici olmayı arzu ediyoruz. Sizleri büyük bir aile olan Jandarma Teşkilatı içerisinde görmekten duyacağımız memnuniyeti belirtmek isterim. İnşallah Jandarma Teşkilatı sizlerle birlikte daha da güçlenecektir.” dedi.

Programda daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı tarihçesi ve Jandarma Genel Komutanlığı’na katılmak isteyen genç adaylara gerekli bilgilendirme yapılmasına müteakip öğrenciler ve diğer katılımcılar ile birlikte hatıra fotoğrafı çekinilerek açılan stantlarda envanterde bulunan malzeme, teçhizat ve birimlere ait görevler anlatıldı.