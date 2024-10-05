Aydın’ın Efeler ilçesinde ’Jandarma ile okulumda güvendeyim’ sloganıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklar suçtan korunma konularında bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Köpek unsurlarınca Efeler ilçesi İmamköy İlkokulu’nda etkinlik gerçekleştirildi. Okulda eğitim gören öğrencilere ’Jandarma İle Okulumda Güvendeyim’ sloganıyla sürpriz yapan jandarma ekipleri, öğrencilere suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında eğitim verdi. Bilgilendirmelerin yanı sıra jandarma hakkında da tanıtıcı bilgiler verildi. Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan ekipler, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşatırken, çocuklara Jandarma Çocuk dergisi, balon ve Türk bayrağı hediye edildi.