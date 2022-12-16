Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulama sonucunda, 6 kişi dolandırıcılık, tehdit, basit yaralama, hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme gibi suçlardan yakalanan 44 kişiden 5 tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Muğla genelinde sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 21 ayrı suçtan 44 kişi yakalandı. Yakalanan 44 kişiden 5’i tutuklandı.

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