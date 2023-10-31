Zonguldak’ta jandarma ekipleri demiryolu ağı üzerinde bulunan hemzemin geçitleri inceledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, demiryolu ağı üzerindeki hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaları ve kural ihlallerini önlemek, kazaları en aza indirmek maksadıyla; hemzemin geçitlerde sürücülere ve geçit görevlilerine bilgilendirmeler yapılarak denetim ve kontroller yapıldı.

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk sahasında bulunan hemzemin geçitlerde kontrol ve denetimlere aralıksız devam edileceği öğrenildi.