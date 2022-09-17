Kırşehir’de, 35.’si kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinde Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı görev yapan timler Cacabey Meydanı’nı dolduran Kırşehirlileri mest etti.

Kırşehir’de, 35.’si kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinde Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı görev yapan timler Cacabey Meydanı’nı dolduran Kırşehirlileri mest etti.

Kutlamaların kapanış programında sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü konserinin ardından sahne alan Jandarma Asayiş Komutanlığı timleri ’Üzüm Salkımı’ gösterileri ile Cacabey Meydanı’nı dolduran yüzlerce kişiyi mest etti. Meydan üzerinde 3 tur atan ve selamlama yapan timler, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini açtı. Meydanı dolduran yüzlerce kişi ise ellerindeki Türk bayrakları ile jandarma timlerini selamladı.

Cacabey Meydanı’nda düzenlenen gösteri öncesinde de şehit ve gazi çocukları ile birleştirilen yüz çocuk helikopterle şehir meydanı üzerinde gezdirildi. Jandarma ekiplerinin Cacabey Medresesi, Hoca Ahmet Yesevi Cami ve binaların aralarından çıkışları görsel güzellikler oluşmasını sağladı.