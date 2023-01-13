Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar yönelik güvenlik trafik bilgilendirmeleri devam ediyor.

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar yönelik güvenlik trafik bilgilendirmeleri devam ediyor.

Bilgilendirme programı çerçevesinde Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri tarafından, Dişli beldesindeki bir kırahathane de eğitim çalışması yapıldı. Eğitimde vatandaşlara trafikle ilgili genel hususlar, traktör kazalarını önleme, motosiklette kask ve gözlük kullanımının önemi konularında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede vatandaşlara alınacak güvenlik önlemleri ile kazalarda ölüm ve yaralanmalarının önüne geçilebileceği hususu hatırlatıldı.