Bitlis merkeze bağlı Ağaçdere Köyü Yavuzlar İlkokulu öğrencilerini kütüphaneye getiren jandarma personeli, çocuklarla önce faydalı zaman geçirdi. Son olarak Çocuk Kitap Haftası dolayısıyla oyunlar oynanıp, jandarmayı tanıtıcı film izletilerek öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, köy öğrencileriyle bebek ve çocuk kütüphanesinde zaman geçirdi.

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