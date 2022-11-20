Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonla 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonla 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen ve İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarında hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Kuşadası ilçesi Akyeniköy ve Akköy mahallelerinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. ve yine “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan aranan, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.C. isimli şahısları yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.