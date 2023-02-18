Jandarma Genel Komutanlığı, deprem bölgesinde 193 bin 250 vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunduklarını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, deprem bölgesinde 193 bin 250 vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunduklarını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinde bulunan mobil fırın ve mobil mutfak araçlarımız ile 193 bin 250 vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Mobil mutfak ve fırınımız vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.