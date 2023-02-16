Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adıyaman’da çadır kenti ziyaret etti. Vatandaşlarla görüşüp dertlerini dinleyen Orgeneral Çetin, depremzedelere yemek dağıtımına katıldı. Çetin, “Jandarma her zaman milletinin yanında, yakınında ve hizmetindedir” dedi. Bölgedeki faaliyetler hakkında bilgi alan Orgeneral Çetin diğer illerdeki çalışmaları yerinde koordine etmek için kentten ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adıyaman’da çadır kenti ziyaret etti. Vatandaşlarla görüşüp dertlerini dinleyen Orgeneral Çetin, depremzedelere yemek dağıtımına katıldı. Çetin, “Jandarma her zaman milletinin yanında, yakınında ve hizmetindedir” dedi. Bölgedeki faaliyetler hakkında bilgi alan Orgeneral Çetin diğer illerdeki çalışmaları yerinde koordine etmek için kentten ayrıldı.