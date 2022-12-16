Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Karaman’a geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Karaman’a geldi.

İlk olarak Karaman Valiliğini ziyaret eden Orgeneral Arif Çetin’i valilik önünde Karaman Valisi Tuncay Akkoyun’u ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve daire müdürleri karşıladı. Valilik makamında bir süre Vali Akkoyun ile görüşen Çetin, daha sonra cuma namazını kılmak için beraberindekilerle birlikte Aktekke Camisine geçti. Namaz çıkışında Orgeneral Arif Çetin ve beraberindekilerle birlikte çarşı merkezindeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Orgeneral Arif Çetin, esnaf ziyaretinin ardından Yunus Emre Türbesini de ziyaret ederek dua etti.

Orgeneral Çetin’den asker dedesine sürpriz

Orgeneral Arif Çetin, yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında Gazipaşa Bedesteninde bulunan çay ocağı önünde oturan vatandaşlarla birlikte çay içerek bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Mahmut Ceylan isimli vatandaş kendi ismini taşıyan torununun Afyonkarahisar da Jandarma Uzman Erbaş olarak görev yaptığını söyledi. Bunun üzerine Orgeneral Arif Çetin, korumasından istediği cep telefonu ile görüntülü olarak dede ile torununu görüştürdü. Orgeneral Çetin, Jandarma Uzman Erbaş Mahmut Ceylan ile de telefonla bir süre sohbet etti.

Torunuyla görüşmekten çok memnun olan Mahmut Ceylan, "Tesadüfte olsa çok iyi oldu. Torunla da görüşmüş olduk hasret gidermiş olduk" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

“Şehit ve gazi yakınları bizim baş tacımızdır”

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Tuncay Akkoyun ve beraberindekilerle birlikte Hacı Celal Mahallesinden bulunan Karaman Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Şehit yakınları ile bir süre sohbet eden Orgeneral Arif Çetin, “Bu vatan, bu millet ve bu bayrak için hayatını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Siz şehit yakınları bizlerin her zaman baş tacımızsınız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

Ziyaretin sonunda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karaman Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Bayat’a Kur’an-ı Kerim ile Türk Bayrağı hediye etti. Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Karaman Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ziyaretin ardından Karaman’dan ayrıldı.