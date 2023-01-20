Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Çetin, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaralanan jandarma personelini hastanelerde ziyaret etti.

Orgeneral Arif Çetin’in, Şeref Defterini imzalamasının ardından Valilik makamında Vali Pehlivan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik ve asayiş konuları başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek iştirak etti.

Valilik ziyaretinin ardından Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 2 askerin şehit olduğu elim otobüs kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Gül ve Jandarma Uzman Çavuş Kadir Fişne ile Mezitli Polisevi nizamiye noktasına yapılan menfur saldırıda gazi olan polis memuru Abdulkadir Öztürk’ü ziyaret etti.

Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Gül ve polis memuru Abdulkadir Öztürk’ü ziyaret ettikten sonra, Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam etmekte olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Fişne’yi ziyaret eden Çetin ve beraberindekiler, yaralıların durumu hakkında da doktorlardan bilgiler alarak, ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, Allah’tan şifa diledi.

Çetin, kentteki programı çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığını da ziyaret etti.