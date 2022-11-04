Van’a gelen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Silehi Aşiret lideri Mehmet Alayı Atlı ile görüştü.

Van’a gelen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Silehi Aşiret lideri Mehmet Alayı Atlı ile görüştü.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Aykut Tanrıverdi ve Van Jandarma İl Komutanı Hüseyin Bekmez ile Sılehi Aşireti lideri Mehmet Alayı Atlı’yla görüştü.

Bölgenin kanaat önderleriyle olumlu ve kucaklayıcı ilişkileriyle tanınan Çetin, halkın gönlüne dokunmasıyla ön plana çıkıyor. Yapılan ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Atlı, “Millet-devlet kucaklaşmasının en iyi aktörlerinden önemli bir isim olan Arif Çetin Paşamıza, bu anlamlı ve nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız” dedi.