Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Karabük Valisi Mustafa Yavuz’u makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali Mustafa Yavuz ile görüştü.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Çardakcı, daha sonra valilik makamına geçti.

Karabük’te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çardakcı, teşkilatın kentteki faaliyetleri hakkında Vali Yavuz ile görüş alışverişinde bulundu.

Orgeneral Çardakcı’yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, tüm teşkilat mensupları ve mehmetçiklere görevlerinde üstün başarı dileklerini aktardı.

Ziyarete Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Sinan İbrahimoğlu, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam eşlik etti.