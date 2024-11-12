Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki yeni Beşpınar Jandarma Karakol binası, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı tarafından törenle hizmete açıldı.

Yapımı 2022 yılında başlayan Vezirköprü ilçesine bağlı Beşpınar Jandarma Karakolu Hizmet Binası açılışı dualarla gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Akabinde Jandarma Üsteğmen Furkan Ardanuç, Beşpınar Karakolu’nun tarihçesini anlattı. Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, yaptığı konuşmada, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve Jandarma Genel Komutanımızın emirleri doğrultusunda vatandaşlarımızın daha hızlı ve etkin şekilde kolluk hizmeti sunabilmek için tesis edilen Beşpınar Jandarma Komutanlığı 25 mahalle ve yaklaşık olarak 17 bin 500 nüfusa hizmet verecektir. Karakolumuz 19 bin metrekare arazi üzerine bin 410 metrekare kapalı alan olarak inşa edilmiştir" dedi.

"Modern bir karakola kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz"

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya da, "Beşpınar Mahallemizde 1937-2005 yılları arasında hizmet veren jandarma karakolumuzun kapanışından tam 19 yıl sonra yeni bir karakola modern bir karakola kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Karakolun yapımında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakçı, "Köklü bir tarihe sahip karakolumuzu bugün tekrar faaliyete geçirmekten ve Beşpınarlılara ve civarındaki 24 köye hizmet edecek olmasından duyduğum gururu belirtmek istiyorum. Geçmişte 2005 yılında o zamanki alınan bir kararla bu karakol kapatıldı. Ama bugün görüyoruz ki bu karakol olmazsa olmaz bir karakol. 15 Temmuz’dan sonra alınan kararla burası ve benzer şekilde kapatılmış karakollarımızı açmaya devam ediyoruz. Bu hizmet binası sadece bir yapı değil, güvenliğin, huzurun ve vatandaşımıza verilen değerin somut bir göstergesidir. Bu binada görev yapacak jandarma personelimize şimdiden hayırlı vazifeler diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edilerek kurban kesildi. Kurdele kesiminden sonra katılanlar karakol binasını gezdi. Açılış töreni sonrası yemek ikramında bulunurken, karakol binasının yapımına ve açılış töreninde emeği bulunan emekli asker ve iş adamı Ferhat Çiçek ve eşi Derya Çiçek tarafından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve protokol üyelerine günün anısına hediye takdimi yapıldı.

Açılışa Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP MYK üyesi Mustafa Çavuş, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.