Malatya’da jandarma sorumluluk bölgesinde bir yılda meydana gelen 5 bin 203 asayiş olayının yüzde 99’u aydınlatılırken, olaylarda gözaltına alınan 501 zanlıdan 31’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da jandarma sorumluluk bölgesinde bir yılda meydana gelen 5 bin 203 asayiş olayının yüzde 99’u aydınlatılırken, olaylarda gözaltına alınan 501 zanlıdan 31’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl yaptıkları çalışma ve operasyonlarda suçlulara geçit vermedi.

2022 yılı içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ merkezli 68 terör olayına müdahale eden jandarma ekipleri 80 zanlıyı gözaltına alırken, zanlılardan 28’i işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla ile mücadele çerçevesinde 356 ayrı gerçekleştirilen operasyonda 501 zanlı gözaltına alınırken, olaylarda 53 bin 293 kök kenevir bitkisi, 259 kilo esrar maddesi, 83 kilo skunk maddesi, 183 gram metamfetamin maddesi, 5 bin 107 adet sentetik hap, bin 39 paket kaçak sigara, 445 bin 700 adet makaron,6 ton kaçak alkol, 5 bin 192 parça sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan ise 31’i tutuklandı.

5 bin 203 asayiş olayının meydana geldiği jandarma bölgesinde bu olaylarını yüzde 99’u aydınlatılırken, olaylarda 352 adet silah ve bu silahlara ait çeşitli çap ve ebatlarda 1 bin 793 adet mühimmat ile hakkında yakalama-hacizli arama kararı bulunan 146 araç ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 4 bin 265 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen zanlılardan 323’ü tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele de taviz vermeyen jandarma 571 düzensiz göçmeni yakalayarak yapılan idari işlemlerin ardından geri gönderme merkezine gönderdi.

Jandarma dedektifleri tarafından müdahale edilen 298 olayın ise yüzde 92’si aydınlatılırken, olaylara karışan 673 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Olaylar da 12 ton kuru kayısı, 51 bin 569 metre enerji haberleşme nakil kablosu ve 151 adet ziynet eşyası ve 145 adet muhtelif ev eşyası ele geçirildi.

Ulaşım hizmetleri çerçevesinde araç sürücülerine verilen eğimler sonucu da ölümlü trafik kazalarında yüzde 45, yaralanmalı trafik kazalarda ise yüzde 30 oranında azalma sağlandı.