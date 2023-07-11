Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timi ekipleri, Kur’an kursu öğrencilerine trafik semineri verdi.

Gazipaşa’da, sorumluluk bölgelerinde çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, sosyal sorumluluk çalışmalarına ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Sarıağaç Mahallesi Saniye Güven Camii’ni ziyaret eden Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timi ekipleri, camide yaz Kur’an kurslarına katılan 27 öğrenci ile cami imamına genel trafik kuralları hakkında eğitim semineri verdi. Öğrencilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği seminerde, trafik kurallarının hayat kurtardığına dikkat çeken Jandarma Trafik Timi, kara yolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet ve motorlu bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı, yaya geçitlerinde öğrencilerin hareket tarzları konularında eğitim verildi. Kur’an kursu öğrencileri, jandarma tarafından verilen trafik seminerini büyük bir olgunlukla dinledi. Eğitim semineri, ekipler tarafından öğrencilere yemek ve içecek ikramının ardından son buldu.