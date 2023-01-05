Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri bir fabrikada çalışan 50 kadına KADES eğitimi verdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri bir fabrikada çalışan 50 kadına KADES eğitimi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince “Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans” faaliyeti çerçevesindeki eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan 50 kadına 6284 Sayılı Kanun, KADES ve elektronik kelepçe uygulaması, erkeklere ise Kadına El Kalkamaz mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek farkındalık oluşturulması amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.