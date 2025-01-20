Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1994 yılında şehit olan Jandarma Er Alper Yalçınkaya, şehadetinin 31. yılında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde dualarla anıldı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 21 Ocak 1994 tarihinde şehit olan Jandarma Er Alper Yalçınkaya, şehadetinin 31. yılında Kahramankazan’da anıldı. Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen anma programına Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın, şehidin ailesi, yakınları ve gaziler katıldı. Kahramankazan İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, emekli müftü Şakir Özçubuk ve Huzur Mescidi imam hatibi Gazi Erdal Bükecik tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dualar edildi.