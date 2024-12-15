Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şubesi; Pazaryolu ilçesinde jandarma , emniyet ve muhtarlıklara yönelik bilgilendirme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü’ne bağlı İspir Şefliği ile birlikte Pazaryolu ilçesi Jandarma , Emniyet ve Muhtarlıklara yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu , Yaban Hayvanlarının Korunması ve Yaban Hayvanları Zararları ile Mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı.